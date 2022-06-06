Московский парк рекомендовали взять за образец

Совет Федерации порекомендовал взять за образец московский парк «Яуза» и тиражировать его опыт в других городах России. О том, в чем уникальность «Яузы», «Мосленте» рассказал директор парка Александр Сапронов.

Особенность «Яузы» в том, что при огромной площади в 250 гектаров этот парк очень узкий и длинный, подчеркнул Сапронов. «Он пересекает весь Северо-восточный округ Москвы: от МКАДа доходит до ВДНХ, а с другой стороны упирается в Сокольники. При этом, по своей сути он является таким «парком у дома», потому что граничит с десятью районами северо-востока, где проживает более миллиона человек», — рассказал он.

Директор парка добавил, что через «Яузу» горожане ходят на работу: у его входов очень удобно расположены автобусные остановки. Также тут гуляют с детьми. «Поэтому аналогов, с которыми мы могли бы сравнить наш парк, нет», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее способы отдохнуть летом в городе москвичам перечислили в спецпроекте «Лето в парке», опубликованном на официальном сайте мэра столицы.