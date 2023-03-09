Москвичам напомнили происхождение названия столичной улицы Якиманка

Происхождение названия столичной улицы Якиманка, расположенной в одноименном районе Центрального административного округа города, раскрыли в группе «Москва: Старая Москва» социальной сети «ВКонтакте».

«Такое имя улица получила по церкви Иоакима и Анны, которую построили здесь в 1684 году. Храм был закрыт еще в 1930-х, а название так и осталось», — напомнили россиянам. Церковь стояла там, где сегодня пересекаются Малая Якиманка и Якиманский проезд.

Администраторы канала уточнили, что Большая Якиманка в период с 1956 по 1992 год именовалась улицей Димитрова.

Ранее москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту. По данным администраторов канала, на этой улице в XV веке функционировало металлургическое предприятие: здесь был Пушечный двор.