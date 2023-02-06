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10:19, 06 февраля 2023
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Январь 2023 года назвали самым мрачным за всю историю метеонаблюдений в Москве

Январь 2023 года назвали самым мрачным за всю историю метеонаблюдений в Москве
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самым мрачным за всю историю метеонаблюдений в Москве назвал январь 2023 года в интервью ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В январе было 25 дней, когда москвичи совершенно не видели солнца. Месяц оказался мрачноватым. По данным обсерватории МГУ, этот месяц за весь период наблюдений оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии», — сообщил метеоролог.

Специалист добавил, что такие метеонаблюдения ведутся в Москве с 1968 года.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о морозном феврале.

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