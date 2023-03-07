Москвичей предупредили о «январском» морозе в предпраздничную ночь

О «январских» морозах в предпраздничную ночь накануне 8 Марта москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он сообщил, чтотемпература воздуха опустится до минус 15 градусов.

«В северных районах, пониженных местах морозы в ночь на 8 марта будут даже до 15 градусов. Это показатели хорошей январской погоды, но затем температура стремительно повысится примерно на 10 градусов. Днем будет уже до 1-2 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

Эксперт добавил, что в течение дня в столице будет идти мокрый снег, высота сугробов увеличится на один-два сантиметра. Резкие изменения температурного фона синоптик назвал «экстравагантными».

Ранее предупреждение об опасной погоде в Москве продлили до 8 марта.