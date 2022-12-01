Определены самые яркие проекты обновления зданий конструктивизма в Москве

Самые яркие проекты обновления зданий эпохи конструктивизма в Москве в беседе с «Мослентой» определила создательница Telegram-канала «Вестник конструктивизма» Юлия Серегина.

«Среди спасенных и удачно удержавшихся в ткани города памятников конструктивизма, помимо того же дома Наркомфина, есть прекрасный Бахметьевский гараж на Сущевке, где разместился Еврейский музей и центр толерантности, хлебозавод №9 на Дмитровской, дополнивший креативный кластер "Флакона", и его пресненский коллега №5, теперь известный как Центр изучения конструктивизма "Зотов"», — рассказала Серегина.

По ее словам, иногда здания реставрируют с утилитарной задачей, просто для работы. Так, например, в доме РЖСКТ «Шерстяной работник» на Гончарной улице теперь располагается бизнес-центр с коворкингом, а в здании газетного почтамта на Мясницкой — Федеральная служба занятости.

Собеседница отметила, что классным примером восстановления московского конструктивизма также является здание «Известий». В ближайшие годы самыми заметными и ожидаемым архитектурными реинкарнациями могут стать сразу три проекта реконструкции построек Константина Мельникова. В гараже для грузовых машин на Новорязанской улице откроется Московский музей транспорта, здание клуба завода «Каучук» на Плющихе станет частью кампуса Медицинского университета имени Сеченова.

Третий в списке объект — контора Новосухаревского рынка, про спасение которой ничего конкретного неизвестно. Последний раз про утверждение проекта ее реставрации писали в 2018 году. «И буквально на днях мэрия анонсировала долгожданную реконструкцию дома архитектора в Кривоарбатском переулке — она стартует в 2023 году», — резюмировала Серегина.

Ранее архитектор, основатель бюро IND architects Амир Идиатулин назвал основные проблемы перестройки исторических зданий столицы.