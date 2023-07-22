Ящик с надписью «Радий» нашли на территории штаба ОДКБ в Москве

Ящик с надписью «Радий» нашли у объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности на (ОДКБ) на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, небольшую коробку обнаружили на ветке дерева на Ленинском проспекте. В настоящий момент на месте работают специалисты, дозиметром они измеряют дозу излучения.

Ранее более полусотни снарядов и мин времен войны нашли в подмосковной деревне в Рузском округе.