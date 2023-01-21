Юрист раскрыл права клиентов при досрочном погашении банковского кредита

Права клиентов при досрочном погашении банковского кредита в беседе с «Мослентой» раскрыл юрист по семейному праву и семейным спорам, руководителем юридического центра «Андрушкевич и партнеры» Никита Андрушкевич.

«Во многих банках услуга досрочного возврата кредита завуалирована или просто спрятана. В приложениях досрочное погашение очень часто возможно только в дату ежемесячного платежа и при определенных условиях. Однако согласно закону, гражданам предоставляется возможность досрочно погашать кредиты фактически в дату внесения денежных средств», — пояснил эксперт. Поэтому при обращении в отделение банка стоит иметь в виду, что в заявлении о досрочном погашении кредита можно указать дату списания денежных средств погашения именно в тот момент, когда вносите деньги на счет, предупредил юрист.

То же касается и приложений банка. Клиент может внести денежную сумму при этом, после нажатия кнопки «осуществить досрочное погашение», дополнительно написать в чат поддержки банка и указать, что желает списать деньги в досрочное погашение именно сегодня. И банк в обязательном порядке данное требование обязан исполнить, иначе клиент имеет полное право обратиться с жалобой в ЦБ РФ, а также написать претензию для возврата излишне уплаченных процентов, продолжил юрист.

При этом с досрочным погашением кредита можно ознакомиться на сайтах банков, где представлены специальные калькуляторы. Например, есть кредит в один миллион рублей на пять лет. Калькулятор на сайте показывает, что ежемесячный платеж по нему составит 21693 рубля, а переплата банку за шестьдесят месяцев — 301508 тысяч рублей. Если же ежемесячный платеж будет больше на десять тысяч рублей с уменьшением срока кредита, переплата составит 180 тысяч рублей, то есть почти в два раза меньше, а срок выплаты будет чуть более трех лет.

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