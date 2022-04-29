Раскрыта история Южного речного вокзала в Москве

История одного из двух пассажирских речных вокзалов Москвы — Южного — удивила россиян. Ее раскрыли администраторы Telegram-канала «Старая Москва», где выложили фото старого здания.

Это строение было возведено в начале 1930-х годов около Даниловского моста в Южной Кожуховской гавани. Тогда павильон был практически полностью деревянным. На куполе здания установлен шпиль, на его верхушке закреплен шар-прожектор.

В 1970-е годы вокзал был перенесен ниже по течению реки в Нагатинский затон. Уже через 10 лет, в 1980-х годах, было построено современное железобетонное здание, которое функционирует и по сей день.

«Большое спасибо за историю! Удивительно, никогда бы не подумал, что вокзал выглядел именно так. Красивое строение было», «Интересная история. Современное здание, правда, выглядит не так симпатично, как это деревянное. Жаль, что сейчас оно выглядит каким-то чересчур простым», — прокомментировали юзеры.

Ранее писатель Олег Фочкин раскрыл историю заселения трехквартирного особняка в центре Москвы.