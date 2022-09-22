В Москве заметили бегущего за автомобилем по шоссе пса

В Новомосковском административном округе Москвы заметили пса, бегущего по шоссе за автомобилем. Сделанной одним из очевидцев записью с места событий поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах запечатлено, как белая собака бежит по проезжей части вдоль барьерного ограждения, пытаясь догнать машину, которая едет впереди. Как сообщает источник, ролик был снят на Киевском шоссе у станции метро «Румянцево».

Предположительно, владелец животного оставил его на улице, и собака побежала за автомобилем. О дальнейшей судьбе питомца не сообщается.

Ранее стало известно, что жестокое обращение привело к смерти собаки на севере Москвы.