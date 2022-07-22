Жестокое обращение привело к смерти собаки на севере Москвы

До смерти довел свою собаку жестоко обращавшийся с ней хозяин, сообщила в своем Telegram-канале Прокуратура Москвы. Об издевательствах над животным на улице Лобненская в полицию сообщили очевидцы.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует результаты проверки и принятие процессуального решения по факту жестоко обращения с собакой на севере столицы», — говорится в сообщении прокуратуры.