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Жестокое обращение привело к смерти собаки на севере Москвы

Жестокое обращение привело к смерти собаки на севере Москвы
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

До смерти довел свою собаку жестоко обращавшийся с ней хозяин, сообщила в своем Telegram-канале Прокуратура Москвы. Об издевательствах над животным на улице Лобненская в полицию сообщили очевидцы.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует результаты проверки и принятие процессуального решения по факту жестоко обращения с собакой на севере столицы», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным, мужчина выгуливал собаку на поводке и позволил себе жестокое обращение с ней. В результате действий хозяина животное скончалось. Точная причина смерти собаки устанавливается, сообщила прокуратура.

Ранее мужчина, жестоко избивший кота в Подмосковье, объяснил свои действия самозащитой. Он заявил, что давно обратил внимание на агрессивное поведение питомца: тот разодрал диван и часто царапал детей.

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