Жестокое обращение привело к смерти собаки на севере Москвы
До смерти довел свою собаку жестоко обращавшийся с ней хозяин, сообщила в своем Telegram-канале Прокуратура Москвы. Об издевательствах над животным на улице Лобненская в полицию сообщили очевидцы.
«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует результаты проверки и принятие процессуального решения по факту жестоко обращения с собакой на севере столицы», — говорится в сообщении прокуратуры.
По предварительным данным, мужчина выгуливал собаку на поводке и позволил себе жестокое обращение с ней. В результате действий хозяина животное скончалось. Точная причина смерти собаки устанавливается, сообщила прокуратура.
Ранее мужчина, жестоко избивший кота в Подмосковье, объяснил свои действия самозащитой. Он заявил, что давно обратил внимание на агрессивное поведение питомца: тот разодрал диван и часто царапал детей.