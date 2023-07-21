Гражданин Киргизии получил срок за убийство подростка в Подмосковье

20-летнего гражданина Киргизской Республики приговорили к 14,5 года за убийство 17-летнего подростка в Красногорске,сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«22 марта 2023 года утром на проезжей части дороги в городе Красногорске в ходе конфликта осужденный нанес складным ножом ранения двум соотечественникам. 17-летний потерпевший скончался на месте, его 18-летний знакомый был госпитализирован в больницу», — говорится в пресс-релизе.

Расследование выявило, что все трое иностранных граждан имели разрешения на проживание и работу в Москве. Мужчину приговорили к лишению свободы на 14 лет и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве раскрыли изнасилование и убийство 16-летнего подростка 26-летней давности. В 1997 году молодого человека задушили с помощью петли.