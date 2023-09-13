Россиянин насмерть забил коллегу голыми руками

Житель Подмосковья насмерть забил коллегу голыми руками во время ссоры, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Убийство произошло в городе Пушкино.

Мужчины занимались ремонтными работами и проживали вместе. Дома между ними завязался конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил своего оппонента по голове. Потерпевший скончался от травм в больнице в тот же день.

Выяснилось, что обвиняемый был ранее судим за убийство и вышел из мест лишения свободы летом 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Ранее в Москве полицейский случайно выстрелил в своего коллегу.