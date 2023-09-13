21:20, 13 сентября 2023
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Россиянин насмерть забил коллегу голыми руками
Житель Подмосковья насмерть забил коллегу голыми руками во время ссоры.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Житель Подмосковья насмерть забил коллегу голыми руками во время ссоры, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Убийство произошло в городе Пушкино.
Мужчины занимались ремонтными работами и проживали вместе. Дома между ними завязался конфликт, во время которого фигурант несколько раз ударил своего оппонента по голове. Потерпевший скончался от травм в больнице в тот же день.
Выяснилось, что обвиняемый был ранее судим за убийство и вышел из мест лишения свободы летом 2018 года. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
Ранее в Москве полицейский случайно выстрелил в своего коллегу.