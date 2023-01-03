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11:58, 03 января 2023
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В России резко упала заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России резко упала заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России резко упала почти на треть. Об этом во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 – 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день из всех респираторных заболеваний преобладает вирус свиного гриппа, который циркулирует повсеместно. В числе других респираторных вирусов также выявляются РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях от свиного гриппа.

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