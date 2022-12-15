Город
11:17, 15 декабря 2022
1 мин.

В Москве женщина застряла головой в заборе

В Москве женщина застряла головой в заборе
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Женщина застряла головой в заборе на улице в районе Сокольники в Москве. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Матросская Тишина женщина застряла в заборе и не могла выбраться самостоятельно. Голову гражданки зажало между прутьями, несчастная лежала на снегу», — рассказал собеседник агентства.

Очевидцы позвали на место работавших неподалеку сотрудников городских служб. Женщину удалось освободить.

Ранее на видео попало спасение при помощи швабры кота, застрявшего в окне. Животное застряло в оставленном на проветривание окне. Хозяев питомца в это время не было дома.

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