Несовершеннолетний зацепер погиб в Подмосковье

Несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на железной дороге в Подмосковье, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Тело школьника 2008 года рождения с признаками электротравмы в среду, 12 апреля, обнаружил на 27-м километре главного пути станции Лобня Савеловского направления машинист поезда. По предварительным данным, погибший ранее неоднократно нарушал правила поведения на железнодорожном транспорте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека»). Они осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двух молодых зацеперов наказали за поездку на сцепке вагона в метро.