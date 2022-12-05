Психолог назвала главную задачу современных детских садов

Главную задачу современных детских садов в беседе с «Мослентой» назвала психолог, ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета Ольга Шиян.

«Когда мы говорим о детских садах, во главу угла важно ставить не архитектурные решения, а развитие ребенка, смотреть на среду и ее проблемы, отталкиваясь именно от этого. Мы должны смотреть на ситуацию глазами детей», — заявила она.

В дошкольном возрасте должна формироваться детская инициативность и самостоятельность, подчеркнула Шиян. «Это происходит, когда ребенку предоставляются возможности: выбирать, куда идти, где играть, в каком пространстве находиться. Если просто действовать по регламенту, когда взрослыми определено, когда и что делать, развиваться детям будет сложно», — объяснила психолог.

Значение имеют предметно-пространственная среда, уклад жизни и, главное, — взаимодействие ребенка и взрослого, продолжила собеседница «Мосленты». «Для детского сада принципиально важно, чтобы там было эмоционально комфортно, чтобы ребенок чувствовал там себя в дружеской, поддерживающей среде. При этом комфортность не означает отсутствие челленджа, задач, которые будоражат воображение и творческое мышление ребенка», — сказала Шиян.

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