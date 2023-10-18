В Подмосковье задержали авторитетного преступника

Криминального авторитета Виталия Тоакэ, больше известного как Виталий Раменский, задержали в подмосковном Жуковском. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В 2017 году Раменский был участником ОПГ под руководством вора в законе Олега Медведева (Шишкан). Затем был судим за вымогательство, угрозу убийством и кражи. В московском СИЗО он имел криминальный статус «положенца» и уголовное прозвище Виталий Раменский.

Находясь в местах лишения свободы Раменский занимал высшее положение в преступной иерархии и руководил преступными процессами. После освобождения он продолжил заниматься криминальной деятельностью на территории Подмосковья.

«17 октября в отношении Тоакэ возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")», — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Москве приговорили участника убийства вора в законе Япончика.