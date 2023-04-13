Задержан поджигатель доски почета у здания городской администрации в Подмосковье

Поджигателя доски почета у здания городской администрации в Подольске задержали правоохранители. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в частном доме, расположенном в деревне Зыкеево. Им оказался 42-летний житель Люберец», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, злоумышленник в балаклаве и камуфляжной одежде облил горючей жидкостью доску почета городской администрации, а затем запустил в стенд петарды. При обыске в его доме нашли бутылки с зажигательной смесью и пиротехнические изделия. Кроме того, в двух комнатах дома обнаружили теплицы с растениями, похожими на коноплю.

Возбуждены уголовные дела по статье 214 («Вандализм») и статье 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее поджог городской администрации в Подольске попал на видео. По данным СМИ, у вандала были при себе петарда «Римская свеча» и четыре петарды типа «Корсар-6». После поджога подозреваемый скрылся с места происшествия.