Подростки из группы «ЧВК Редан» ответили на обвинения в национализме

На обвинения в агрессивном поведении, национализме и унижении людей по религиозному признаку ответили участники подростковой группировки «ЧВК Редан». Обращение от администрации появилось в группе «РЕДАН» во «ВКонтакте».

«На данный момент весь негатив идет от недалеких людей, "Редан" не распространяет какие-либо призывы к действию или угнетению. Люди, которые сейчас оскорбляют чью-либо религию, национальность, никак не относятся к нашему сообществу», — отметили авторы сообщения.

В обращении говорится, что весь состав администрации «Редана» приносит извинения за «недавно произошедшие события». В сообществе подчеркнули, что они не хотели затронуть чьи-либо чувства.

В среду, 22 февраля, в одном из столичных торговых центров произошла массовая драка подростков. По факту случившегося правоохранители возбудили дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

По данным СМИ, устроившие потасовку школьники относятся к новой неформальной группировке «ЧВК Редан». Cообщается, что последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой Hunter x Hunter, выступающие против футбольных фанатов и мигрантов. Их отличительные особенности — длинные темные волосы и значки паука на одежде. Столичным полицейским дано задание обращать особое внимание на подростков с указанными атрибутами.