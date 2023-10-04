Загадочное «капище» в московском лесу попало на видео

На кадрах видно, что неизвестные установили в лесной чаще импровизированный алтарь, украшенный шишками и бусами. Неподалеку можно увидеть воткнутый в землю деревянный крест, самодельную фигурку, прикленные к дереву перья и разложенные концетрическими кругами камни..

«Капище» располагается около улицы Красного Маяка, уточнил источник.

Ранее странный обряд людей со свечами в подмосковном парке попал на видео.