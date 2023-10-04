17:31, 04 октября 2023
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Загадочное «капище» в московском лесу попало на видео
Загадочное капище обнаружили в Битцевском «капище» в Москве.
Кадр: видео Telegram-канал «Москва сегодня»
В Битцевском лесу обнаружили загадочное «капище». Предположительно культовое место попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сегодня».
На кадрах видно, что неизвестные установили в лесной чаще импровизированный алтарь, украшенный шишками и бусами. Неподалеку можно увидеть воткнутый в землю деревянный крест, самодельную фигурку, прикленные к дереву перья и разложенные концетрическими кругами камни..
«Капище» располагается около улицы Красного Маяка, уточнил источник.
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