В центре Москвы рядом с Пушкинским музеем загорелась старинная усадьба

«Вспыхнули перекрытия между этажами. Площадь пожара — около 10 квадратных метров. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Стало известно, что при тушении пожара из-за обрушения перекрытия пострадал один пожарный. Его оперативно передали медикам.

По данным РИА Новости, пожар в усадьбе в центре Москвы локализован.

Ранее была названа причина крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». «В торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета», — сообщили в ГСУ СК России по столице.