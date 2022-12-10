В центре Москвы рядом с Пушкинским музеем загорелась старинная усадьба
Рядом с Пушкинским музеем в центре Москвы утром в субботу, 10 декабря, загорелась старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, расположенная в Малом Знаменском переулке. Об этом сообщает «Москва 24».
«Вспыхнули перекрытия между этажами. Площадь пожара — около 10 квадратных метров. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.
Стало известно, что при тушении пожара из-за обрушения перекрытия пострадал один пожарный. Его оперативно передали медикам.
По данным РИА Новости, пожар в усадьбе в центре Москвы локализован.
Ранее была названа причина крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». «В торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета», — сообщили в ГСУ СК России по столице.