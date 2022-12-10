Город
09:44, 10 декабря 2022
1 мин.

В центре Москвы рядом с Пушкинским музеем загорелась старинная усадьба

В центре Москвы рядом с Пушкинским музеем загорелась старинная усадьба
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Рядом с Пушкинским музеем в центре Москвы утром в субботу, 10 декабря, загорелась старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, расположенная в Малом Знаменском переулке. Об этом сообщает «Москва 24».

«Вспыхнули перекрытия между этажами. Площадь пожара — около 10 квадратных метров. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Стало известно, что при тушении пожара из-за обрушения перекрытия пострадал один пожарный. Его оперативно передали медикам.

По данным РИА Новости, пожар в усадьбе в центре Москвы локализован.

Ранее была названа причина крупного пожара в ТЦ «Мега Химки». «В торговом центре осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к возгоранию гипермаркета», — сообщили в ГСУ СК России по столице.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.