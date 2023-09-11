В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

Из-за инцидента в здании школы началась паника. На кадрах видно, что в коридоре образовалась толпа. По данным источника, детям удалось покинуть школу.

Очевидцы сообщили, что телефон задымился в руках девочки во время игры в сетевой шутер PUBG.

Ранее в Подмосковье взрывная волна от ЧП на заводе повредила школу в Сергиевом Посаде.