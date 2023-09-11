12:38, 11 сентября 2023
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В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон
Смартфон загорелся в руках во время игры у ученицы школы в Дмитрове.
Фото: Chandler Cruttenden / Unsplash
У ученицы школы в подмосковном Дмитрове загорелся в руках смартфон, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Дым распространился по раздевалке образовательного учреждения.
Из-за инцидента в здании школы началась паника. На кадрах видно, что в коридоре образовалась толпа. По данным источника, детям удалось покинуть школу.
Очевидцы сообщили, что телефон задымился в руках девочки во время игры в сетевой шутер PUBG.
Ранее в Подмосковье взрывная волна от ЧП на заводе повредила школу в Сергиевом Посаде.