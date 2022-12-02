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11:10, 02 декабря 2022
1 мин.

Загоревшееся на Москве-реке жилое судно попало на видео

Загоревшееся на Москве-реке жилое судно попало на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

На юго-востоке Москвы в районе Братеевского моста загорелось судно, стоящее в акватории Москвы-реки. Пожар попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.

«Борт 30 на 10 метров горит в 40 метрах от берега. Виден черный дым, есть угроза людям. Одного человека спасли на лодке, пожарные уже на месте», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по столице сообщили, что с горящего судна был спасен один человек. В 10:48 открытое горение было ликвидировано. По информации Telegram-канала Baza, на корабле жила 42-летняя женщина. Утром она включила газовую колонку, что вызвало возгорание.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием маломерного судна на Москва-реке.

Ранее крупный пожар в цехе по производству пластика в подмосковном Раменском попал на видео.

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