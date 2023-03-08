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16:22, 08 марта 2023
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Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата

67-летняя жительница Ленобласти попала в реанимацию с ожогами из-за загоревшегося на ней халата.

Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Волховскую межрайонную больницу доставили 67-летнюю жительницу Ленобласти с ожогами, сообщает 78.ru.

«В состоянии средней тяжести женщина помещена в реанимацию. По словам пострадавшей, дома на ней загорелся халат», — сообщил источник.

Медики диагностировали у пенсионерки термический ожог грудной клетки площадью 20-25 процентов тела. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Москве женщина получила химический ожог глаза из-за уличного реагента. Медики диагностировали у пострадавшей ожог роговицы.

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