16:22, 08 марта 2023
1 мин.
Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата
67-летняя жительница Ленобласти попала в реанимацию с ожогами из-за загоревшегося на ней халата.
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
В Волховскую межрайонную больницу доставили 67-летнюю жительницу Ленобласти с ожогами, сообщает 78.ru.
«В состоянии средней тяжести женщина помещена в реанимацию. По словам пострадавшей, дома на ней загорелся халат», — сообщил источник.
Медики диагностировали у пенсионерки термический ожог грудной клетки площадью 20-25 процентов тела. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Москве женщина получила химический ожог глаза из-за уличного реагента. Медики диагностировали у пострадавшей ожог роговицы.