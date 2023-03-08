Пенсионерка попала в реанимацию из-за загоревшегося на ней халата

В Волховскую межрайонную больницу доставили 67-летнюю жительницу Ленобласти с ожогами, сообщает 78.ru.

«В состоянии средней тяжести женщина помещена в реанимацию. По словам пострадавшей, дома на ней загорелся халат», — сообщил источник.

Медики диагностировали у пенсионерки термический ожог грудной клетки площадью 20-25 процентов тела. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Москве женщина получила химический ожог глаза из-за уличного реагента. Медики диагностировали у пострадавшей ожог роговицы.