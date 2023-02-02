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13:50, 02 февраля 2023
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Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет

Россиянам временно перестали выдавать загранпаспорта на 10 лет
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России временно приостановили выдачу заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации сроком действия 10 лет. Соответствующее объявление появилось на портале «Госуслуги».

Нововведение действует с четверга, 2 февраля. «Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через "Госуслуги", дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через "Госуслуги" (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», — говорится в сообщении на сайте.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает, что в России не переставали производить чипы для электронных загранпаспортов. «Предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, осуществляет донастройку техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса», — сказали в ведомстве.

Ранее россиянам назвали страны для оформления международных банковских карт.

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