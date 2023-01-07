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10:16, 07 января 2023
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Москвичей предупредили о загруженности дорог перед началом рабочей недели

Москвичей предупредили о загруженности дорог перед началом рабочей недели
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

О загруженности дорог перед началом рабочей недели москвичей в своем Telegram-канале предупредил столичный Департамент Транспорта.

По информации ведомства, особенно будут загружены МКАД, трассы М-2 и М-4 перед МКАД и Варшавское шоссе.

«Рекомендуем выбирать утренние часы до 8 утра и вечерние часы после 20:00 для поездок из области в город», — говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в новогодние праздники по столице каждый день передвигались около двух миллионов машин, что на 30 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Максимальный балл загруженности не превышал трех баллов.

Ранее в Дептрансе напомнили особенности езды на авто при гололедице.

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