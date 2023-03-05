Житель Подмосковья начал закапывать чужие машины в снег из-за парковочного места

Житель подмосковной Электростали начал закапывать чужие машины в снег из-за парковочного места. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По информации источника, местный житель решил, что имеет во дворе собственное парковочное место. Для того чтобы автовладельцы ставили на это место свои машины, автомобилист начал засыпать их снегом.

При этом мужчина оставлял своим соседям-автовладельцам записки со следующим содержанием: «Удачной физкультуры! В следующий раз полностью закопаю».

Ранее москвичи назвали три главных страха, которые они испытывают при вождении автомобиля.