22:23, 25 сентября 2023
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В Подмосковье мужчина заколол прохожего на глазах у жены
Мужчина заколол прохожего на глазах у жены в Звенигороде из-за лая собаки.
Кадр: РЕН ТВ
В подмосковном Звенигороде мужчина заколол прохожего на глазах его жены из-за лая собаки, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Предварительно известно, что агрессивный мужчина поругался с супругами, которые гуляли на улице с собакой. Подозреваемый ударил женщину, а затем несколько раз ударил ножом ее супруга. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемый был арестован на два месяца.
Ранее напавший на мужчину злоумышленник с ножом попал на видео в Москве.