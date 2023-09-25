В Подмосковье мужчина заколол прохожего на глазах у жены

В подмосковном Звенигороде мужчина заколол прохожего на глазах его жены из-за лая собаки, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предварительно известно, что агрессивный мужчина поругался с супругами, которые гуляли на улице с собакой. Подозреваемый ударил женщину, а затем несколько раз ударил ножом ее супруга. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. Подозреваемый был арестован на два месяца.

Ранее напавший на мужчину злоумышленник с ножом попал на видео в Москве.