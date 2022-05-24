Юрист оценила законность введенного Wildberries штрафа за возврат товара

Законность сторублевого штрафа, введенного маркетплейсом Wildberries за возврат товара, оценила в разговоре с «Мослентой» юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева.

«По информации представителей интернет-магазина Wildberries, сумма за возврат товара будет взиматься в случае, если у клиента возврат товаров составляет от 90 процентов», — уточнила она.

Согласно пункту 4 статьи 26.1 («Дистанционный способ продажи товара») закона «О защите прав потребителей», при отказе потребителя от товара, продавец возвращает его полную стоимость, за исключением расходов продавца на доставку. Исходя из смысла статьи, тактика Wildberries выглядит справедливо, считает Пономарева.

Однако на практике видно, что даже за товар ненадлежащего качества взимается штраф за возврат. В таком случае юрист советует руководствоваться статьей 18 («Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков») соответствующего закона. Так, за товар ненадлежащего качества продавец обязан полностью возместить убытки.

Ранее юрист назвала порядок действий при обсчете в магазине. Если вам кажется, что вас обсчитали, для начала следует попытаться решить вопрос, не отходя от кассы, советует юрист.