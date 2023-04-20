Стало известно о возможном закрытии нескольких станций метро на Ураза-байрам

О возможном закрытии нескольких станций московского метро на Ураза-байрам стало известно из материала пресс-службы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ).

Как сообщает пресс-служба, праздничная молитва начнется в семь утра 21 апреля в трех столичных мечетях: Соборной, Исторической и Мемориальной. В связи с проведением религиозного мероприятия близлежащие улицы будут перекрыты для движения транспорта.

Также сообщается, что некоторые станции метро, находящиеся рядом с мечетями, могут быть закрыты на вход во избежание чрезмерного скопления людей. Предположительно речь идет о станциях «Новокузнецкая», «Третьяковская, «Проспект Мира» и «Минская».

Ранее стало известно, что для празднования Ураза-байрама в Подмосковье организуют более 50 площадок.