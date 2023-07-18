Москвичей предупредили о закрытии нескольких улиц в центре города

Несколько улиц в центре Москвы в районе Хамовников закроют для движения транспорта 22 июля из-за проведения концерта. Об этом москвичей предупредили в официальном Telegram-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, с 8 утра и до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 8 вечера того же дня и так же до окончания концерта нельзя будет проехать по улицам Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

Кроме того, с 00:01 21 июля и до окончания выступлений на перечисленных участках будет недоступна парковка, уточнили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что с московских улиц уберут все паркоматы из-за ненадобности.