Москвича накажут за замену лика на иконе своим фото

В отношении разместившего в сети изображение иконы со своим лицом 22-летнего москвича возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ («Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики»), передает столичная прокуратура.

По информации ведомства, мужчина наложил свое фото на изображение на иконе в фоторедакторе и поделился результатом на личной странице в соцсети.

«Изображение представлено в социально сниженном значении и по смысловому пониманию выражает явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Решение по делу в ближайшее время вынесет суд.

Ранее 20-летнего треш-блогера Базарова задержали в Москве за надругательство над иконой. На заседании суда он расплакался, говоря о последствиях своего поступка.