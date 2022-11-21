Недалеко от Красной площади заметили дикую лису

Дикую лису заметили в парке «Зарядье» в центре Москвы, недалеко от Красной площади. Фото с места событий опубликовал Telegram-канал «Зарядья».

На снимках видно, что хищник прогулялся по деревянным подмосткам в зоне отдыха и забрался на склон в парке. «Камбэк года! Снова лиса, снова осенью, снова в "Зарядье". Скучали по нашему рыжему трикстеру», — прокомментировала появление зверя администрация сообщества.

В октябре 2021 года животное уже замечали на территории «Зарядья». Тогда спасатели пытались поймать лису, однако сделать им это не удалось.