В московском метро заметили компанию раздающих подарки Дедов Морозов

В московском метро заметили компанию ряженных в Дедов Морозов, которые раздавали подарки пассажирам. Записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«А на "Курской" Деды Морозы раздают подарки», — подписал ролик автор поста. На видео больше десяти человек в костюмах новогодних волшебников спускаются вниз по эскалатору столичной подземки, попутно раздавая детям небольшие презенты.

Пользователей сети восхитил ролик. «Какая радость для детей и не только! Бегом все на улицу за настроением!», «Вау, как их много там», — написали юзеры. Кто-то выразил сожаление, что на других станциях столичной подземки Деды Морозы замечены не были.