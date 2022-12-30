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13:10, 30 декабря 2022
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В московском метро заметили компанию раздающих подарки Дедов Морозов

В московском метро заметили компанию раздающих подарки Дедов Морозов
Фото: Tim Mossholder / Unsplash

В московском метро заметили компанию ряженных в Дедов Морозов, которые раздавали подарки пассажирам. Записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«А на "Курской" Деды Морозы раздают подарки», — подписал ролик автор поста. На видео больше десяти человек в костюмах новогодних волшебников спускаются вниз по эскалатору столичной подземки, попутно раздавая детям небольшие презенты.

Пользователей сети восхитил ролик. «Какая радость для детей и не только! Бегом все на улицу за настроением!», «Вау, как их много там», — написали юзеры. Кто-то выразил сожаление, что на других станциях столичной подземки Деды Морозы замечены не были.

Другие вспомнили, что некоторые жители столицы занимаются благотворительностью не только в праздники, но и в повседневной жизни. «Думаю, что это подарки от какой-нибудь частной организации. Доброе дело от частника. Сделать приятное людям. В Москве так в одном из маленьких магазинов его владелец хлеб давал бесплатно пожилым и нуждающимся», — написал один из комментаторов.

Ранее в одном из московских дворов обнаружили «уставшего» Деда Мороза.

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