Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

О заморозках в ночь на воскресенье, 11 июня, жителей Подмосковья предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что температура воздуха опустится до минус 2 градусов.

По словам синоптика, температура от 0 до минус 2 градусов будут преобладать в восточных регионах области из-за высокого давления и почти безоблачного неба. Однако минусовая погода ожидается в основном в 3-4 часа утра, затем солнце начнет прогревать воздух.

Дачникам метеоролог порекомендовал перед заморозками обильно полить почву водой, которая защитит землю от переохлаждения.

Ранее стало известно, что в столицу вернулась майская погода.