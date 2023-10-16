Раскрыта дата наступления заморозков в Москве

Заморозки в Москве со среды, 18 октября, спрогнозировал в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По информации синоптика, днем в понедельник, 16 октября, температура воздуха поднимется до плюс 7-9 градусов, во вторник — до 5-7 градусов тепла, а в среду — до плюс 7-8 градусов.

При этом ночью в среду, 18 октября, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночные заморозки продержатся в столице до конца недели.

Ранее москвичей предупредили о похолодании.