08:51, 16 октября 2023
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Раскрыта дата наступления заморозков в Москве
Синоптик Вильфанд спрогнозировал заморозки в Москве с 18 октября.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Заморозки в Москве со среды, 18 октября, спрогнозировал в разговоре с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По информации синоптика, днем в понедельник, 16 октября, температура воздуха поднимется до плюс 7-9 градусов, во вторник — до 5-7 градусов тепла, а в среду — до плюс 7-8 градусов.
При этом ночью в среду, 18 октября, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночные заморозки продержатся в столице до конца недели.
Ранее москвичей предупредили о похолодании.