Названа дата заморозков в Москве

Дату заморозков в Москве назвала «Москве 24» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, самыми холодными днями текущей недели станут 25 и 26 октября.

В ночь на 25 октября температура воздуха понизится до 1-3 градусов мороза, в области ожидается до минус четырех. Днем столбики термометров покажут плюс 4-6 градусов. Осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность.

«В ночь на среду, 26 октября, будет около нуля, по области ожидается до минус двух градусов. Дневная температура так же будет на уровне 4-6 градусов. Ближе ко второй половине дня начнется дождь», — предупредила Позднякова.

После похолодания температура вернется к климатической норме. Начиная с четверга, 27 октября, заморозков не ожидается. Ночная температура будет в районе 0-6 градусов тепла, дневная — плюс 4-9 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей об аномально теплом ноябре. Максимальная дневная температура в последний месяц осени составит 3-4 градуса тепла, а минимальная ночная опустится до четырех градусов мороза.