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08:28, 23 января 2023
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Москвичи вспомнили запах легендарного магазина «Елисеевский»

Москвичи вспомнили запах легендарного магазина «Елисеевский»
Фото: Борис Приходько / РИА Новости

О характерном запахе в легендарном продуктовом магазине «Елисеевский» вспомнили пользователи сети. На обсуждение их натолкнуло фото гастронома в Telegram-канале «Старая Москва».

Многие рассказали, что в «Елисеевском» часто пахло молотым кофе, который продавали на развес. «Мое детское воспоминание о Елисеевском — это восхитительный, прекрасный, волшебный запах», «Да, именно тот самый — свежемолотого кофе», — вспомнили москвичи.

Кто-то отметил, что стенд с зернами находился перед входом в хлебобулочную секцию, и возле него всегда было много клиентов. «Постоянно кто-нибудь подходил и заказывал помолоть 200-300 граммов, от этого аромат держался стойко», — написали в комментариях.

«Елисеевский» был открыт купцом Григорием Елисеевым в начале XX века на углу Тверской улицы и Козицкого переулка. В СССР магазин был переименован в «Гастроном № 1», но впоследствии сохранил свое историческое название. В 2021 году «Елисеевский» закрыли на неопределенный срок.

Ранее стали известны главные источники доходов знаменитого гастронома. Одним из них было вино.

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