00:31, 13 ноября 2022
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Стали известны главные источники доходов Елисеевского магазина в Москве
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Главные источники доходов легендарного Елисеевского магазина в Москве стали известны в материале «Мосленты».
Основной статьей дохода магазина были продукты и вино. К концу XIX столетия через него в Россию доставлялось 22,7 процента всех потребляемых в империи иностранных вин — 120 тысяч ведер, 15 процентов сыра, 14 процентов прованского масла.
Шли годы, магазин давал хорошую выручку, капиталы владельца стремились вверх. И Григорий Елисеев успел открыть свои торговые заведения не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Киеве. И везде число покупателей было внушительным.
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