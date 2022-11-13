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00:31, 13 ноября 2022
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Стали известны главные источники доходов Елисеевского магазина в Москве

Стали известны главные источники доходов Елисеевского магазина в Москве
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Главные источники доходов легендарного Елисеевского магазина в Москве стали известны в материале «Мосленты».

Основной статьей дохода магазина были продукты и вино. К концу XIX столетия через него в Россию доставлялось 22,7 процента всех потребляемых в империи иностранных вин — 120 тысяч ведер, 15 процентов сыра, 14 процентов прованского масла.

Шли годы, магазин давал хорошую выручку, капиталы владельца стремились вверх. И Григорий Елисеев успел открыть свои торговые заведения не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Киеве. И везде число покупателей было внушительным.

Ранее в сети вспомнили открытие в столице универмага «Москва», который был экспериментальным проектом для жителей СССР.

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