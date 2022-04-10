Парфюмер назвал запахи Старой и Новой Москвы

Парфюмер Хагалль Змей, много лет создающий натуральные духи и благовония прямо у себя дома, в беседе с «Мослентой» назвал ароматы двух частей Москвы.

Он отметил, что выделяет Старую и Новую Москву. Первая — центральная, которая пахнет тополиными почками и ладаном близ церквей рядом с Покровкой. «Есть в ней аромат нагретого камня и брусчатки, а еще — снова кофе. Иногда мне кажется, что я улавливаю на этих улицах запах шерсти. Так пахнут теплые, уютные, мягкие шали», — объясняет он.

Еще одним узнаваемым ароматом он назвал запах московского метро, которое пахнет горячими рельсами и креозотом.

Новая Москва в его понимании пахнет иначе — дорогой парфюмерией, табаком, разогретым автомобильным металлом. «Если честно, я люблю ее меньше. Мне в ней чего-то не хватает, чего-то важного. Возможно, не достает той самой уютной шали, в которую хочется завернуться и задремать, чувствуя себя в абсолютной безопасности», — резюмировал Хагалль.

Ранее россияне вспомнили запах хлеба и вкус рогаликов советских времен.