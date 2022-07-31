Москвичка поделилась переживаниями за запертую в квартире пенсионерку

Своими переживаниями за запертую в одной из московских квартир пенсионерку поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), ее соседка. «Мослента» выяснила, как можно помочь женщине.

«В доме 70А по проспекту Мира живет Вера Ивановна 1938 года рождения. Впрочем, Вера Ивановна не помнит, как ее зовут, какого она года рождения, у нее прогрессирующая деменция. С ней прописан сын Володя, который является защитой бабушки от черных риелторов. Но прописанный сын исключает возможность обслуживания бабушки соцработником», — рассказала москвичка.

По ее словам, сыну нет никакого дела до матери-пенсионерки. Она лично вызывала женщине скорую, электрика и покупала хлеб, а когда позвонила ее сыну и попросила, чтобы он приехал, мужчина прибыл по адресу и запер мать снаружи.

«После этого я пришла узнать, как у Веры Ивановны дела. Меня она не помнит, дверь открыть не может. Звоню сыну, он говорить не хочет. Послала ему эсэмэски. Что делать, как быть?» — обратилась рассказчица к пользователям.

Один из юзеров посоветовал ей обратиться за помощью в ЦМД и ЦСО. «Я бы написала подписанные соседями обращения в соцслужбу, полицию, прокуратуру, а также местным депутатам. В тексте нужно написать, что вы беспокоитесь, переживаете, столкнулись с такими-то фактами, просите содействия», — написала другая.

Несколько пользователей рассказали, что тоже знают людей, столкнувшихся с подобной проблемой.

«Право на бесплатное социальное обслуживание имеют в том числе пенсионеры, имеющие на дату обращения доход ниже или равный полуторной величине прожиточного минимума, установленный в Москве. Она составляет 30877 рублей. Если гражданин проживает в семье или имеет близких родственников, члены семьи должны указать причины, по которым они не могут как лично осуществлять за ним уход, так и организовать уход за счет собственных средств. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документально», — объяснили «Мосленте» в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

По словам представителя ведомства, если невозможно получить заявление от родственников, заявление может подать сам пенсионер или его уполномоченный представитель, которым может являться в том числе и один из соседей. Потребуются паспорта или иные документы, содержащие сведения о месте жительства обоих, а также доверенность, составленная в простой письменной форме. Подать заявление можно как лично, так и в электронном виде — на сайте мэра Москвы. В заявлении нужно указать, что получить сведения о доходах родственников, а также подписанное им заявление нет возможности, так как каждое обращение рассматривается индивидуально.

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