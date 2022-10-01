Оставленная на машине в Подмосковье записка рассмешила пользователей сети

Водитель машины в подмосковных Люберцах получил необычную записку от сотрудников компании по вывозу мусора. Текст сообщения, рассмешивший пользователей сети, опубликовали в Telegram-канале «Люберцы SOS | Новости».

«Поставть машина дригой места возле мусорка не поставте дрого не закривайте (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)» — говорится в сообщении.

По данным канала, рабочие не смогли добраться до мусорного контейнера и написали об этом автовладельцу, перегородившему проезд. Кроме того, они повесили мусорный мешок на зеркало автомобиля.

«Смешная записка. И то, что мусор оставили, тоже молодцы, находчивые», «Правильно написал. На языке упыря-владельца тачки. И хорошо, что номер видно», «Смешно, бывает», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковном Красногорске под окнами многоэтажки в ЖК «Арт» жители обнаружили детскую записку с просьбой о помощи.