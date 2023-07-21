Оставленная в подъезде подмосковной многоэтажки записка разозлила россиян

В подъезде многоэтажного дома в подмосковном Долгопрудном появилась необычная записка с угрозами. Ее фотографию опубликовали в группе «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте».

«Внимание… кто взял детский велосипед верните, иначе вам тюрьма… пожилей себя…(орфография и пунктуация сохранены — прим. "Мосленты")», — говорится в послании.

Орфография и посыл записки разозлили россиян.

«А ведь это взрослый писал, печально», «Страшно!», «Верните велосипед человеку, там учебник по русскому языку лежал», «Слова "тюрьма" и "велосипед" понятны, и ладно. Пристали к автору», — прокомментировали юзеры.

Ранее жесткое послание оставили соседи в подъезде курящему москвичу.