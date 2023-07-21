12:25, 21 июля 2023
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Оставленная в подъезде подмосковной многоэтажки записка разозлила россиян
Орфография оставленной в подъезде дома в Подмосковье записки возмутила россиян.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
В подъезде многоэтажного дома в подмосковном Долгопрудном появилась необычная записка с угрозами. Ее фотографию опубликовали в группе «Типичный Долгопрудный» во «ВКонтакте».
«Внимание… кто взял детский велосипед верните, иначе вам тюрьма… пожилей себя…(орфография и пунктуация сохранены — прим. "Мосленты")», — говорится в послании.
Орфография и посыл записки разозлили россиян.
«А ведь это взрослый писал, печально», «Страшно!», «Верните велосипед человеку, там учебник по русскому языку лежал», «Слова "тюрьма" и "велосипед" понятны, и ладно. Пристали к автору», — прокомментировали юзеры.
Ранее жесткое послание оставили соседи в подъезде курящему москвичу.