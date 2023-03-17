В Подмосковье ребенок вытоптал для родителей записку на снегу

В Подмосковье ребенок вытоптал на снегу воззвание к родителям: он написал о своей мечте завести котенка. Соответствующая фотография была опубликована в группе «Типичный Красногорск» социальной сети «ВКонтакте».

«Крик души. Когда ребенку нужен котенок, он способен на многое», — подписали снимок администраторы сообщества.

Жители Красногорска сделали фото из окна многоэтажки. На территории огороженной спортивной площадки в одном из дворов подмосковного города большими буквами выведена надпись: «Хочу котенка». Рядом следами нарисована кошачья мордочка.

«Родители, подарите ребенка котика», «Гений», «Их просто тьма в приютах, осчастливьте хоть одного», «Это действительно просто крик детской души», «Тот, кто написал на снегу просьбу, по-моему, очень любит животных», «Очень хочет иметь пушистого друга», — оставили комментарии подписчики.

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась, работает ли такой метод. «Вот интересно, если я так напишу "Хочу квартиру", мне ее кто-нибудь подарит? Обещаю ее любить и ухаживать за ней, а еще платить квартплату», — пошутила она.

Ранее объявление жительницы Подмосковья умилило пользователей сети. Девочка предложила услуги по обучению катанию на коньках.