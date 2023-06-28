14:01, 28 июня 2023
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Москвич запрыгнул на увозящий его элитную машину эвакуатор и попал на видео
Москвич попытался спасти свой Mercedes-Benz AMG GT и запрыгнул на эвакуатор.
Кадр: Telegram-канал Mash
Москвич попытался спасти свой автомобиль Mercedes от эвакуации и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
Мужчина догнал эвакуатор, увозящий его Mercedes-Benz AMG GT без номеров, и запрыгнул на него. После этого герой видео сел в автомобиль. Инцидент произошел на Большой Никитской улице, уточнил источник.
Ранее москвичей предупредили об эвакуации автомобилей со снятыми номерами. «Даже если с парковкой проблем нет, такую машину могут забрать по решению Антитеррористической комиссии Москвы для проверки ГИБДД: есть риск, что авто без номеров причастно к криминалу», — предупредил Дептранс.