Москвич запрыгнул на увозящий его элитную машину эвакуатор и попал на видео

Мужчина догнал эвакуатор, увозящий его Mercedes-Benz AMG GT без номеров, и запрыгнул на него. После этого герой видео сел в автомобиль. Инцидент произошел на Большой Никитской улице, уточнил источник.

Ранее москвичей предупредили об эвакуации автомобилей со снятыми номерами. «Даже если с парковкой проблем нет, такую машину могут забрать по решению Антитеррористической комиссии Москвы для проверки ГИБДД: есть риск, что авто без номеров причастно к криминалу», — предупредил Дептранс.