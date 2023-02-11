Стало известно о планах новых владельцев Zara по открытию магазинов в России

О планах новых владельцев бренда Zara по открытию магазинов в России сообщает РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Как стало известно, на следующей неделе компания представит концепцию и сроки открытия торговых точек в стране.

«Компания на следующей неделе приедет и представит концепцию того, как они будут открываться: в какие сроки, какие магазины, в каких регионах», — сказал он.

Евтухов добавил, что новым владельцам Zara необходимо завершить сделку по приобретению активов в стране. «Это потребует одобрения правительственной комиссии. Только после этого можно будет сказать, что все состоялось», — пояснил он.

Ранее в сети опубликовали фото из закрывшегося магазина Zara в московском ТЦ «Метрополис». Очевидица сообщила, что в помещении делают ремонт.