Пьяный россиянин зарезал дедушку и ударил ножом бабушку

21-летний житель республики Алтай напал на дедушку и бабушку с ножом, сообщает региональная пресс-служба СУ СК России. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Убийство произошло в ночь на 10 марта в квартире жилого дома по улице Папардэ. У молодого человека возник конфликт с дедушкой, в ходе ссоры он нанес пенсионерам множественные удары в область груди, шеи и конечностей.

Подозреваемый скрылся с места преступления, однако позднее самостоятельно пришел в территориальный отдел полиции и сообщил о случившемся. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили тела 66-летних мужчины и женщины. Пострадавшая подавала признаки жизни, ее госпитализировали.

По факту произошедшего ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство») и части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство двух лиц»).

Ранее москвичка убила свою племянницу ножом. Ссора между родственницами произошла в квартире на улице Знаменские Садки.