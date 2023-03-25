Россияне назвали достойную зарплату для труда на нелюбимой работе

Россияне готовы остаться на нелюбимой работе за оклад в 189,3 тысячи рублей в месяц, пишет RT. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

IT-специалисты достойной зарплатой для труда на нелюбимой работе назвали 269,5 тысячи рублей в месяц. Это наиболее высокие требования к оплате. Самые скромные запросы у работников сферы охраны — 124 тысячи рублей.

Трудящимся в промышленной сфере достаточно зарплаты порядка 242,2 тысячи рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — 231,8 тысячи рублей, а в сфере транспорта и логистики — 213,4 тысячи рублей.

Ранее были раскрыты зарплатные ожидания представителей популярных профессий в России.