Стала известна зарплата догситтера в Москве

Кандидатам на вакансию догситтера в Москве озвучили зарплату 65 тысяч рублей. Об этом рассказали аналитики сервиса «Зарплата.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру». Специалисты составили рейтинг самых необычных предложений по работе.

Так, в Москве специалисту, который сможет присматривать за питомцами, пообещали доход в размере 65 тысяч рублей в месяц. Будущий кандидат должен уметь воспитывать и дрессировать собак. Кроме того, ему необходимо иметь профессиональное образование по кинологии и сертификат, подтверждающий обладание навыком дрессировки.

В рейтинг необычных вакансий попали также столяр в церковной художественно-реставрационной мастерской в Челябинске, капсулятор в Санкт-Петербурге и управляющий игрового шоу «Форт Боярд» во Владимире.

Ранее жителям Москвы и области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Так, программисту 1С в Павловском Посаде готовы платить 260 тысяч рублей в месяц.