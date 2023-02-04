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22:28, 04 февраля 2023
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Названа зарплата трубочиста в дореволюционной Москве

Названа зарплата трубочиста в дореволюционной Москве
Фото: РИА Новости

Зарплату трубочиста в дореволюционной Москве назвали в Telegram-канале «История Москвы».

«Актуальной в то время была профессия трубочиста. На тот момент в городе было построено уже достаточно много многоквартирных каменных домов, в каждом из которых были дымоходы. А с дымоходов этих, конечно, нужно было убирать сажу, что и делали трубочисты», — говорится в сообщении.

Названа зарплата трубочиста в дореволюционной Москве

Фото: РИА Новости

По данным администраторов канала, работники могли зарабатывать до 30 рублей в месяц. Плюс к этому некоторые клиенты оставляли чаевые, поскольку знали, что такая работа очень вредна для здоровья.

Ранее были названы маркетинговые ходы уличных торговцев в дореволюционной Москве. Когда-то продавцы должны были обладать артистическим даром, чтобы иметь коммерческий успех.

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