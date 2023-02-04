Названа зарплата трубочиста в дореволюционной Москве

По данным администраторов канала, работники могли зарабатывать до 30 рублей в месяц. Плюс к этому некоторые клиенты оставляли чаевые, поскольку знали, что такая работа очень вредна для здоровья.

Ранее были названы маркетинговые ходы уличных торговцев в дореволюционной Москве. Когда-то продавцы должны были обладать артистическим даром, чтобы иметь коммерческий успех.